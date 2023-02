Champions: Los increíbles errores de Courtois y Alisson que costaron goles en Anfield

Dos goles muy parecidos se dieron en el duelo entre Liverpool y Real Madrid con los goleros como grandes protagonistas para cometer yerros que terminaron en festejos.

El primero en hacerlo fue Tibaut Courtois que recibió un pase lejano de Carvajal y cuando estaba tratando de controlar el balón, el mismo rebotó en su rodilla y se le adelantó para que Mohamed Salah robara y definiera de primera para inflar las redes a los 14’.

La devolución de favores llegó a los 36’ cuando Federico Valverde puso un pase muy largo que cortó Joseph Gomez que asistió a Alisson y el brasileño trató de pasar de primera, dando la pelota en Vinícius Junior que presionaba, tomando altura y metiéndose en el arco.

Vini Goal.



Alisson realy said I get you bro Courtois