Champions League: El entrenador del Manchester United confirmó la baja de Edinson Cavani

Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentarán este miércoles a las 17 horas en el estadio Wanda Metropolitano por la ida de los octavos de final de la Champions League. La revancha está prevista para el 15 de marzo en Old Trafford, donde un peso pesado de Europa quedará por el camino prematuramente.

De cara al primer encuentro, el entrenador de los diablos rojos, Ralf Rangnick, confirmó que Edinson Cavani no será de la partida. “No entrenó y no ha estado entrenando durante un par de semanas. Tiene problemas en la ingle y, mientras no se sienta listo para correr a toda velocidad, no tiene sentido entrenarlo”, explicó.

El atacante uruguayo de 35 años jugó por última vez el 8 de febrero, cuando disputó los primeros 68 minutos en el empate a uno visitando al Burnley por la Premier League. Aquel fue el único encuentro que disputó el salteño tras el 4-1 de la selección uruguaya sobre Venezuela el 1.º de febrero en el Estadio Centenario.

En la misma conferencia de prensa se le preguntó a Rangnick sobre Simeone, de quien valoró que “en sus 11 años (al frente del Atlético de Madrid) ha ganado trofeos con una identidad clara y con un estilo de juego reconocible”. “Y no creo que esto haya cambiado en los últimos años”, añadió.

“Siempre hay un lado emocional y esto también refleja el carácter del entrenador: Diego Simeone es probablemente uno de los entrenadores más emocionales de Europa y mentalmente tenemos que estar preparados para hacer frente a una atmósfera muy emocional y hostil en ese estadio”, agregó Rangnick, quien valoró que para ganarle al conjunto del Cholo tiene “equilibrio perfecto” en su plantel con “experiencia y algunos jugadores jóvenes con talento”.

