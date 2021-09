Champions: Con un golazo de Darwin Núñez, Benfica le gana 2-0 al Barcelona de Araújo

En el arranque del juego Benfica pegó y fue de la mano de Darwin Núñez. El exdelantero de Peñarol ensayó una buena acción individual por el sector zurdo. Se escapó de su marcador, ingresó al área y sacó un potente disparo para vencer al golero alemán Marc André Ter Stegen y poner el 1-0 a los 2’.

Benfica [1] - 0 Barcelona | GOAL! Darwin Nunez



