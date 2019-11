Cerro Largo: Danielo Núñez dijo que pedirá a los directivos una sanción para Aguerre

Fútbol uruguayo

Cerro Largo logró un triunfazo en su visita a Nacional pero la alegría no fue completa, ya que al término del partido fue expulsado Washington Aguerre. Según Danielo Núñez, entrenador del equipo arachán, el hecho se dio “por la provocación constante e innecesaria” de parte del arquero ex Peñarol hacia la parcialidad de Nacional “desde que salió a hacer el calentamiento” hasta que se retiró del campo de juego del Gran Parque Central, mostrando su mano abierta de cara a la tribuna José María Delgado.

“No lo hablé directamente pero no estoy nada conforme con ese tema porque el más afectado en principio es él. Paralelo a él, el equipo. No habla bien de él tampoco ese tipo de actitudes que no favorecen y que no dejan bien parado a nadie. Es una constante el trabajo psicológico con él para lograr ese control emocional que le es muy difícil. Es una lástima porque tiene condiciones de sobra”, contó el director técnico al programa Locos por el Fútbol, de FM Del Sol.

“Siempre digo que cada uno es dueño de su propio destino. Cuando vos aspirás a ir mejorando en el nivel deportivo e ir creándote nuevas posibilidades tenés que ser muy prolijo en los procedimientos. Y a veces, por más que haya cosas que te conmuevan, tenés que contar hasta 10 y no expresarte, porque después que te expresás el daño ya está hecho y es irremediable”, reconoció Núñez, quien cree que Aguerre “ha tirado todo, como posibilidades de ser citado a la selección, que las había y se cerró las puertas”.

Pedirá la sanción a los directivos

“Hoy nos perjudica notoriamente. Deberíamos estar tranquilos y disfrutando de este gran logro, pero estamos en esta situación. Cuando terminó el partido me fui hasta la mitad de la cancha y le pedí por favor que se fuera de cabeza gacha y rápido al vestuario para festejar en la interna, pero cuando quise ver se produjo lo que se ha visto en las redes sociales y en todos los programas”, lamentó.

“Es algo que deja en una situación poco deseable a su familia, porque cuando agraviás a alguien tenés que esperar lo que se viene. Y hoy las redes sociales son muy rápidas y te hacen un daño enorme. Ahora hay que potenciar a Ramiro (Bentancur), que es quien va a asumir la titularidad”, agregó Núñez, quien fue claro respecto a una sanción interna para el futbolista: “La voy a solicitar a la dirigencia”.

“Es una situación que la trabajamos y en la que dejamos horas buscando respuestas positivas en sus actitudes. No puede ser que siendo un jugador ya maduro como es, a pesar de su corta edad, no sepa controlarse. Y esto afecta lo deportivo. Si afecta lo deportivo y es algo que venimos trabajando como profesionales constantemente con él, y no encontramos respuestas, hay que buscar conmover por otro lado para ver si reacciona. De lo contrario, se nos va todo de las manos”, argumentó.

La sanción para Luna Diale, la clave del grupo y el objetivo copero

Sobre la sanción al argentino Mauro Luna Diale, quien quedó al margen de este partido por un castigo disciplinario por su reacción tras ser sustituido ante Liverpool, fue claro: “Le tocó a un jugador importante, pero el equipo tiene otros 29 importantes y no le doy más importancia a uno o a otro. Los considero diferentes y trato de que todos sean tratados por igual, con los mismos derechos y obligaciones. Así debemos funcionar. Y cuando las cosas no se ajustan hay que corregir. Siempre es bueno corregir a tiempo y es lo que se hizo”.

A nivel de colectivo, valoró el hecho de haberse “encontrado con un buen grupo que se ha dado cuenta que se puede y que haciendo las cosas bien se puede pelear por cosas importantes”. “El grupo se ha vuelto muy profesional y es merecedor de lo que viene logrando, por más que queda una recta de seis partidos para llegar al final del campeonato y ver con qué terminamos”, sostuvo.

“Venimos bien y buscando una progresividad que en la mayoría de las ocasiones nos viene saliendo bastante bien. Este era un partido deseado y lindo de jugar. Nos propusimos reencontrarnos con los tres puntos y hay que disfrutar pero las horas son muy pocas. Estamos todos contentos por el logro y por la forma. Eso también te deja cosas importantes”, ponderó.

“Comenzamos la temporada pensando en la permanencia y a medida que el equipo se fue sintiendo cómodo en el campeonato aparecieron otros objetivos que se fueron marcando por sí solos. El más importante es aprovechar la situación en la que estamos y consolidar la posibilidad de participar en una copa internacional, algo que sería importante para la institución”, concluyó.