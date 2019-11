Cerro Largo: “Estuvimos bien parados en el fondo”, valoró Núñez tras vencer a Nacional

Fútbol uruguayo

“Paso a paso y tranquilos. Comenzamos el año con el objetivo de mantenernos en Primera División. Hoy cerramos una fecha y mañana se abre otra que será el jueves ante Wanderers. Hay muchos cruces y se perderán muchos puntos. Puede pasar cualquier cosa”, dijo con serenidad Danielo Núñez al ser consultado por las chances de pelear por ser campeón uruguayo con Cerro Largo.

“Sabíamos que era una posibilidad linda para descontar. Los otros resultados que hubo antes de nuestro partido alentaban a que pudiéramos adelantar a los que vienen atrás nuestro, que es el objetivo. El equipo hizo un desgaste enorme que se notó al final del partido porque la cancha estaba rápida y Nacional es un equipo intenso”, añadió.

“Sabíamos contra quién jugábamos, su potencial de equipo y su fortaleza jugando de local”, agregó el entrenador arachán tras el 1-0 sobre Nacional. “Tratamos de planificar con la mayor tranquilidad e inteligencia posible para contrarrestar su juego y aprovechar nuestras opciones. Terminamos aprovechando una y es lo bueno que se lleva el equipo”, agregó.

“Al principio nos costó bastante la precisión y sabíamos que con más tenencia de malón y tranquilidad iban a aparecer los espacios. Eso fue lo que el equipo logró en el segundo tiempo; manejar mejor la pelota. Fuimos más protagonistas. Habíamos tenido dos chances antes que no pudimos concretar y en la tercera se nos dio”, ponderó.

“La acción protagónica de un equipo grande que busca agregar delanteros lo hace irse al ataque, pero eso no asegura nada porque si la pelota no llega arriba no lográs el cometido. Nosotros estuvimos bien parados en el fondo y no les dimos muchas opciones para que nos hicieran daño. La ansiedad del protagonista lleva a que queden espacios y los aprovechamos”, concluyó el entrenador de Cerro Largo.