Cerro: "Hicimos los méritos para llevarnos el triunfo", dijo Christian Núñez

El lateral Christian Núñez aseguró que a pesar de la eliminación de Cerro ante Bahía, el equipo fue protagonista y "mereció más" en el empate 1-1 en el Tróccoli.

"Hicimos un gran esfuerzo dentro de la cancha", aseguró el "Pichón" y expresó: "creo que nos paramos firmes, intentamos por abajo, por arriba y a pesar del mal clima, de no tener las mejores condiciones para jugar, lo tuvimos ahí. Definiciones que no entraron, rebotes, pero nos vamos tranquilos porque nunca bajamos la cabeza. Hicimos los méritos para llevarnos el triunfo".

Además no dudo en analizar. que el primer tanto del juego convertido por Zé Rafael, cambió la historia: "fue una situación difícil, más cuando ellos no tenían el control del partido. Ese gol nos descolocó porque no habían hecho los méritos para conseguirlo y se nos hizo cuesta arriba. Creo que dentro de todo intentamos, pero a veces tenés que tener suerte".

Y finalizó: "valoramos el esfuerzo de todos, no es fácil meter a un equipo brasilero dentro del arco, lo hicimos y por eso vamos a seguir apostando, ahora a lo local".

"Orgulloso"

El capitán albiceleste Yonatan Irrázabal aseguró al culminar el juego que "estoy orgulloso y con ganas de seguir laburando, porque metimos al rival siempre en su campo. Un detalle de mala suerte en un remate desviado que no pude sacar nos costó caro. Además la cancha estaba muy rápida y me agarró a contrapié".

"Rescato que estuvimos a la altura de competir internacionalmente", expresó y terminó: "los uruguayos tenemos que sacarnos esa espina en lo internacional y hoy demostramos que podemos. Hay que seguir trabajando duro con lo poquito que tenemos acá".

