Cerro: “Ante Peñarol vamos a pensar en grande y arriesgar”, aseguró Danielo Núñez

Fútbol uruguayo

El entrenador de Cerro, Danielo Núñez, anticipó el duelo ante Peñarol de este sábado a las 17 horas que abrirá el torneo Apertura en el Campeón del Siglo para ambos equipos y mencionó: "confío en nuestras fuerzas".



Núñez, entrevistado en el programa Quiero fútbol (Sport 8.90) manifestó sobre el choque: “Contra estos equipos, si vos te metés atrás, fuiste. Vamos a buscar ir visualizando momentos en el partido. Hay segmentos donde tenés que controlar, otros donde el partido te pide ir más al frente”.

“Lo más importante es poder compartir tiempos de tenencia”, analizó, y prosiguió: “Cuando le sacás la pelota estás más cerca de poder llevarte un buen resultado. Si le entregás la pelota y solo te defendés, es muy difícil. Nuestra apuesta es totalmente opuesta, a veces te sale bien y en otras no podés llevarla a cabo. Confío en el grupo, que ha captado rápidamente el mensaje y vamos a tener respuestas en ese sentido”.

“Estará en la capacidad de nuestros jugadores minimizar la capacidad de Peñarol y tratar de maximizar lo nuestro”, reflexionó, y completó: “Tenemos que, no solo controlarlos, sino también jugar. Ellos tienen cinco o seis jugadores de calidad, entonces es muy difícil dedicarte solamente neutralizarlos, tenés que hacer lo tuyo, pensar en grande y arriesgar. Buscamos que el jugador crea en sí mismo, que muestre fortaleza. No hay equipo que no tenga carencias o que no cometa errores”.

Los albicelestes se reforzaron con muchas caras nuevas para esta temporada que son: los argentinos Nicolás Cabral, Ramiro Fernández, Luca Franco y Franco Faria; los arqueros Guillermo Centurión y Gabriel Araújo; los defensas Hugo Magallanes, Maximiliano Rao, Nicolás Gómez; los volantes Ignacio Ojeda, Gastón Pérez, Jairo Coronel, Luca Franco; y los atacantes Cristhian Tizón, Nahuel Acosta, Mateo Suárez, Joel Martínez y Enzo Lemos.

