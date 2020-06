Ceretta:” Si la SND nos da el visto bueno, el jueves podremos dar una fecha de comienzo”

Fútbol uruguayo

“Desde mi lugar me parece poco realista pensar que se va a jugar las copas en 2020. Por eso nosotros decidimos planear nuestro calendario”, dijo el presidente de la Mesa Ejecutiva.

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Juan Ceretta, habló con el programa Último al Arco, en la Sport890, sobre la posibilidad de dar una fecha certera para la reanudación del Torneo Apertura.

"Como se ha cumplido todos los pasos del protocolo sanitario, no hubo casos positivos en ninguno de los clubes y, si la SND nos da el visto bueno, el jueves podremos dar una fecha de comienzo del Torneo Apertura en el Consejo de Fútbol. Sabemos que puede ser del primero al 15 de agosto", dijo.

Uno de los temas que más preocupa es la posibilidad de que se lleven a cabo las competiciones internacionales, algo que la Conmebol ha dicho en varias oportunidades que se jugarán.

"Desde mi lugar me parece poco realista pensar que se van a jugar las copas en 2020. Por eso nosotros decidimos planear nuestro calendario y si se llega a dar que se juegan las competencias internacionales veremos que hacemos", explicó Ceretta.

Ceretta afirmó que están trabajando para mover "la ventana de fichajes. Hay que explicarles bien a los clubes y que nos den su opinión. Estamos viendo si hay una posibilidad de partir la ventana de pases que ya fue cortada por la pandemia".

Se refirió a cómo estaría compuesto el calendario: "Se sigue manejando la posibilidad de que todas las semanas haya fecha los fines y entre semana. Pero no será alternado, que cada 15 días se dispute una jornada entre semana. Depende si se juegan o no las copas internacionales y las respuestas de las autoridades porque no es lo mismo arrancar el uno o el 15 de agosto. Pero si comenzamos el uno te digo que si jugamos alternado".

Por último, contó cuándo se terminaría esta presente temporada y comenzaría la siguiente: La idea es que a medidos de marzo estamos definiendo el Torneo Clausura y el campeón uruguay para luego en abril arrancar el nuevo campeonato".

