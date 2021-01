Central Español solicitó la afiliación a la Federación Uruguaya de Básquetbol

Básquetbol

El equipo palermitano quiere competir en el próximo torneo de la DTA en un proyecto con ex directivos de Peñarol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este martes, en el día de su aniversario 116, Central Español hizo oficial su pedido de afiliación ante la Federación Uruguaya de básquetbol (FUBB) con el objetivo de competir en el campeonato de la Divisional Tercera de Ascenso 2021.

Detrás del proyecto estará como presidente de la comisión de básquetbol Luis de María, quien presidió el deporte naranja en Peñarol desde su vuelta a la actividad oficial hasta el mes pasado, cuando se produjo el cambio de autoridades en la entidad aurinegra.

Además de Luis de María, otro directivo con pasado aurinegro que estará involucrado en el proyecto es Andrés ‘Betingo’ Sanguinetti, quien en la actualidad trabaja en la sociedad anónima deportiva que tomó las riendas de la institución a nivel de fútbol.

La particularidad de este nuevo equipo, que apuntará a ser protagonista en la DTA, es que en el área deportiva será hombre de consulta permanente el actual entrenador aurinegro, Edgardo Kogan, a quien De María conoce muy bien de su pasaje por la entidad mirasol.

“Esto surgió en una casa del contratista Carlos Roca. Surgió el tema de por qué Central Español no tenía básquetbol y me preguntaron si me animaba. Vamos a estar con algunos compañeros con los que compartimos trabajo en Peñarol”, dijo De María a ‘Puro básquetbol’ de Sport 890.

“Habrá que armar todo desde cero. No hay cancha, pero habrá que utilizar la inventiva. Dentro del proyecto de alquiler de cancha, estará la posibilidad de tener acceso a las formativas a corto plazo”, manifestó.

Federico Ledanis, pívot oriundo de Larrañaga que es hincha de Central Español en fútbol, será la primera incorporación. “Roca y alguna otra gente nos darán la posibilidad de tener algún jugador importante como para lograr los objetivos”, agregó.

