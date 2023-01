Cavani le regaló su camiseta a niño con neurofibromatosis y su padre quedó “sin palabras”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado martes, el usuario de Twitter @MunyozVCF23 se expresó en la red social para que su hijo pueda sacarse fotos con los jugadores del Valencia. Ellos son de Asturias y este jueves el equipo Che jugó allí ante el Sporting de Gijón, donde Edinson Cavani convirtió dos goles.

“Por primera vez voy a poder llevar a mi hijo a ver al equipo de nuestros amores, es un niño que tiene una enfermedad rara (neurofibromatosis) y aunque no puede jugar del todo bien al fútbol, es un apasionado”, escribió el padre.

“En qué hotel se hospeda el equipo en Gijón? Para pasar por ahí a ver si nos echamos unas fotos!!!! Amunt Valencia”, dijo, y luego añadió: “Pongo un tweet en el descanso del trabajo y salgo de trabajar ahora y me encuentro con todo esto!!!! Joer qué grandes sois TODOS!!!!”.

“Pues la verdad que NO SÉ CÓMO AGRADECEROSLO A TODOS!!! A todos y cada uno de los que habéis hecho que esto haya sido un SUEÑO, no me da Twitter para escribir y mencionar a tanto cariño de tanta gente”, agregó una vez cumplido el objetivo.

Y es que además de las fotos con los futbolistas y el entrenador, el uruguayo Edinson Cavani le regaló su camiseta y le dio un consejo: “Portate bien, eh. Hacele caso a papá”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy