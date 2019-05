Catino sobre Brian Rodríguez: “No se atenderá ninguna oferta inferior a los ocho dígitos”

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Peñarol dijo que el club no podrá tener en cuenta las ofertas por el jugador que sean inferiores a los € 10 millones.

Rodolfo Catino dijo este lunes que si un equipo desea hacerse con los servicios del jugador juvenil de Peñarol, Brian Rodríguez, deberá abonarle al club una cifra no menor a € 10 millones. "Brian Rodríguez es un tesoro del club y como tal se cotiza", escribió en su cuenta de Twitter.

El vicepresidente continuó en referencia al jugador que se encuentra participando del Mundial Sub 20 de Polonia con la selección uruguaya. "Peñarol no puede atender ninguna oferta que no supere los ocho dígitos en millones de euros", agregó el vicepresidente aurinegro.

Brian Rodríguez hizo su debut con la selección uruguaya en el torneo juvenil en el primer partido del grupo C en el que Uruguay venció 3-1 a Noruega. El jugador, figura también en Peñarol, marcó el gol que liquidó el encuentro.

Brian Rodríguez es un tesoro del club y como tal se cotiza. #Peñarol no puede atender ninguna oferta que no supere los ocho dígitos en millones de euros pic.twitter.com/ABxXssxR1R — Rodolfo Catino (@RodolfoCatino) 27 de mayo de 2019