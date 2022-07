Fútbol Internacional

Catar 2022: Jugadores o hinchas que no estén vacunados tendrán que hacer cuarentena

Quienes no hayan recibido la tercera dosis contra la covid-19 deberán cumplir con un período de aislamiento obligatorio.

El Comité Organizador de la Copa del Mundo 2022 confirmó los requisitos de entrada para Catar, según informó este martes el diario inglés ‘The Telegraph’, y la novedad es que aquellos extranjeros que no estén vacunados contra la covid-19 deberán someterse a un período de aislamiento.

Todos los foráneos que no hayan completado un esquema de vacunación tendrán que presentar un PCR negativo en su ingreso a Catar y posteriormente cumplir con una cuarentena de cinco días en un hotel registrado por las autoridades.

Las reglas rigen por igual para hinchas, periodistas, jugadores o integrantes de los staffs de las selecciones. El mismo criterio regirá para aquellos que sólo tengan dos dosis habiendo transcurrido nueve meses desde la segunda. Las únicas excepciones se realizarán para las personas que en los últimos nueve meses hayan cursado la enfermedad y demuestren estar recuperadas.

“Todos los participantes deben seguir los consejos de viaje de las autoridades de Catar y las últimas pautas del Ministerio de Salud Pública. La información completa sobre las medidas de seguridad de Covid-19 se comunicará más cerca de la competencia”, confirmó la FIFA a The Telegraph.

Si las medidas no cambian, algunos futbolistas como el francés N’Golo Kanté, quien optó por no vacunarse, tendrán que cumplir con la cuarentena. Lo que aún no se definió es si pueden hacerla aislándose en una habitación del mismo hotel que alberge a su selección.

Kanté se perdió la preparación del Chelsea por Estados Unidos por su negativa a vacunarse, al igual que el inglés Loftus-Cheek. Lo mismo ocurrió con algunos futbolistas del Crystal Palace, equipo que salió de gira por Singapur y Australia. Entre esos futbolistas aparecen algunos posibles mundialistas como los ingleses Marc Guehi y Eberechi Eze y el belga Christian Benteke.

