Catar 2022: Giordano explicó la elección del hotel que albergará a la selección uruguaya

La AUF optó por el Pullman. El deseado era el Centro Ecuestre, pero hubo mejoras que no se hicieron, como cambiar las duchas para jockeys.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó el lugar donde se alojará la selección durante el Mundial de Catar. Será el Pullman Doha West Bay, un hotel cinco estrellas que en primera instancia no era el lugar deseado por la AUF por no contar con canchas propias para practicar. El equipo de Diego Alonso tendrá que trasladarse cinco minutos hasta un predio de entrenamiento que no es el que se había apuntado en primera instancia como el espacio predilecto para el búnker celeste.

El Centro Ecuestre Al Shakab no aparecía entre las opciones que daba FIFA y fue “descubierto” por Jorge Giordano, secretario técnico de selecciones nacionales. Presentaba la ventaja de ser, al mismo tiempo, concentración y campo de entrenamiento. No obstante, algunas mejoras que debía realizar ese centro hípico no se llevaron a cabo y el Hotel Pullman mostró mejor predisposición, según confirmó al programa ‘La Quinta Tribuna’ de AUF TV el propio Giordano.

“Después de que Diego Alonso diera la aprobación se optó por el Hotel Pullman y el centro de entrenamiento que queda a cinco minutos. Lo que valoramos es lo deportivo. El hotel se mostró muy dispuesto a mejorar algunas cosas que en la primera visita no cerraban, sobre todo en cuanto a la privacidad, que lo solucionaron totalmente. El campo de entrenamiento a cinco minutos del lugar es un aspecto determinante y si cambiábamos de lugar teníamos que cambiar de cancha”, explicó.

“Sólo cuatro selecciones tienen un lugar de concentración con un campo en ese lugar, que fueron selecciones que lo eligieron en 2019. 28 selecciones estaremos en hoteles”, señaló Giorgano, quien apuntó cuatro aspectos fundamentales a la hora de elegir un lugar de concentración pensando en los futbolistas: “Traslados mínimos, recuperación en el lugar donde el jugador se aloje, recuperación en el lugar que entrena y un poco de privacidad, sobre todo los que tenemos nosotros, que son reconocidos en el mundo”

“Al Centro Ecuestre le costó darse cuenta que Uruguay era una selección de nivel y había pequeños detalles a solucionar, pero no dio para solucionarlos. Uno de los elementos que no conformaban eran los baños. Las duchas eran muy bajas”, lamentó Giordano, quien confirmó que el tamaño de los ducheros estaban pensados para jockeys, que en promedio suelen ser entre 30 y 40 centímetros más bajos que los futbolistas.

El Hotel Pullman será inaugurado a fin de mes y contará con 40 pisos, de los cuales cinco serán exclusivos para la selección uruguaya. “El staff deportivo tiene dos pisos exclusivos. Seguramente el 15 y 16 o 20 y 21”, señaló, y explicó que no habrá contacto con el resto de los huéspedes del hotel. “

Nunca entramos al lobby y tenemos ascensores y entradas exclusivas”, indicó Giordano sobre el hotel que está ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Hamad, y para el que ya es imposible hacer una reserva hasta después de finalizada la Copa del Mundo.

