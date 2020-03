Cassano sobre Messi: “Los fanáticos de Maradona deben reconocerlo; hay alguien mejor”

Fútbol Internacional

El aislamiento social que rige en varios puntos del planeta como consecuencia del coronavirus ha disparado todo tipo de propuestas. Desde equipos ideales hasta charlas con ex jugadores para hablar largo y tendido de fútbol. En esa segunda categoría se ubica una extensa nota que Corriere dello Sport le hizo a Antonio Cassano.

El Bambino, quien a sus 37 años lleva ya tres temporadas por fuera del fútbol profesional tras haber pasado por Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter, Parma y Hellas Verona, se metió en el debate respecto a quién es mejor entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

“Maradona hizo algo nunca antes visto durante cuatro o cinco años, pero Messi viene haciendo lo mismo hace 15 años”, opinó Cassano en referencia al período de Maradona en el Napoli, que fue de siete temporadas con un saldo de dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa UEFA.

“Messi anotó 710 goles e hizo 300 asistencias. Cuando juega, su equipo ya está ganando 1-0. Los seguidores de Maradona deben reconocerlo, hay alguien mejor que él”, sostuvo Cassano, quien nació en julio de 1982 y tenía dos años cuando Maradona llegó al fútbol italiano, donde jugó hasta 1991.

Hasta la aparición de Messi, Cassano creía que el mejor que vio fue el brasileño Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid. Para recordar aquellos tiempos, contó una anécdota del jugador que fue su compañero en la temporada 2006/07.

“Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador decid sacar a Ronaldo para poner a Van Nistelrooy, pero él lo detuvo y le dijo: 'No, me sacarás en 15 minutos si no he marcado dos goles'. Minuto 15: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Dije que si hay un Dios del fútbol, es Ronaldo. Luego descubrí que Messi está por encima de él”, concluyó.

