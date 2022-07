Carrasco: “¿Suárez, Gigliotti y Ramírez juntos? Divino. Te cansás de hacer goles”

Fútbol uruguayo

Juan Ramón Carrasco, quien actualmente no está dirigiendo ningún equipo, brindó una extensa entrevista al programa 100% deporte en la que habló de todo, incluso de lo que haría si tuviera en un plantel a los delanteros que hoy tiene Nacional.

Si bien no explicó a qué jugador sacaría, sostuvo que pondría a Luis Suárez junto con Emmanuel Gigliotti y Juan Ignacio Ramírez. “Estás jugando en Nacional. ¡Pensá en tres puntas! No saques delanteros. ¡Poné delanteros! Yo juego con tres”, indicó.

“El Colorado conmigo es titular de aquí a Japón. ¿Suárez, Gigliotti y Ramírez juntos? Divino, ¿sabés cómo? ¡Tenés goles por todos lados! Por abajo, por arriba, de espalda, pivotean. Se mueven y desparraman a dos o tres. ¡Cerrás los ojos y tenés goles!”, opinó.

Lejos de creer que es compleja la decisión de ponerlos, consideró que “complejo es cuando no tenés nueves que hagan goles”. “Acá tenés tres nueves buenos y tenés afuera todavía. En el fútbol local los metés abajo del arco y no los dejás salir. Tenés cabezazo, pivoteo y magia. ¿Quién te va a salir a atacar?”, se preguntó.

“Con diferentes características, me hace acordar a cuando jugaban juntos Messi, Neymar y Suárez. Se aburrían de hacer goles. Pero, ojo: no la típica, que los ponés a los tres como manotazo de ahogado. Tiene que ser con trabajo previo. No podés levantarte del sillón porque te perdés un gol”, sostuvo.

En la misma línea, Carrasco cree que su criterio aplica también para la selección uruguaya, en la que él pondría juntos a Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez, sin importar los 35 años de los goleadores salteños. “El tema de la edad es para la cotización, pero no para jugar. La inversión es comprar a Núñez, hace goles y después se vende o tiene una cláusula de mil millones”, opinó.

“Suárez, si es por lo que rinde y juega, vale 100 palos verdes. El tema es que después el reembolso no viene, pero lo tenés para los goles de ese momento. Si está bien físicamente, ¿cómo no va a jugar? Lo mismo Cavani, que parece que tuviera 20 años siempre”, agregó.

