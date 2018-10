Carrasco: "Me quería quedar y mirarlos, porque yo sabía que no había sido offside"

Fútbol uruguayo

Juan Ramón Carrasco habló luego de la derrota de Fénix por 2-0 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo y se refirió a las razones por las que fue expulsado en el entretiempo. "Es la gran pregunta. El tema fue que yo me quedé, esperé que se fueran todos los jugadores y (el árbitro) me hacía señas de que me fuera y yo le dije que no, que estaba lindo el día, que me quería quedar porque estaba lindo el día ¿Se puede o no? ¿Está permitido eso?", consultó Carrasco.

Luego JR contó que según le dijeron, él tenía que retirarse a los vestuarios antes que los árbitros. "Si es así, estoy bien echado; si me puedo quedar todo el tiempo que quiera, estoy recontra mal echado", expresó el técnico.

"Me quería quedar y mirarlos, porque yo sabía que no había sido offside", comentó con respecto a la jugada del empate anulado en el primer tiempo. "Me gusta mirar y ver las caras. Sacar conclusiones y que ellos saquen conclusiones también. No mirada desafiante, simplemente mirarlos a los ojos con una mirada pausible", agregó.

"Se ve que eso les molestaría porque no encuentro otra explicación y cuando me hacen señas de que me fuera yo digo que no. Está lindo el día, señalaba para arriba, que estaba lindo, que me quería quedar. Ese fue el motivo de la expulsión, que yo me tenía que ir antes que ellos", concluyó sobre el tema.

"Vi un Fénix protagonista, teniendo las mejores jugadas, el volumen, el ida y vuelta, un equipo con un norte definido. Pero es fútbol. Acá está la prueba fiel de lo que nos ha pasado en muchos partidos. Tenemos el control, las jugadas, las chances, no somos contundentes y cuando nos llegan pagamos caro", analizó sobre la derrota.