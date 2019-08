Carrasco: “Le pido disculpas a Martín González. No soy así y estoy súper arrepentido”

Fútbol uruguayo

Juan Ramón Carrasco fue protagonista de una de las polémicas de este domingo en la sexta fecha del Torneo Intermedio, ya que mantuvo un entredicho con el zaguero rival Martín González en los instantes finales del partido que su Fénix ganó 1-0 visitando a Cerro en el estadio Luis Tróccoli. JR terminó expulsado y el defensor albiceleste amonestado.

“Tengo la necesidad de pedirle disculpas públicamente a Martín González porque, sinceramente, yo no soy así. Estoy lejos de eso. Me gusta que el jugador tenga una buena valoración como profesional por las cosas que hacemos, y no estar en boca por una calentura del partido”, dijo el entrenador albivioleta al programa 100% Deporte, de Sport 890, en la mañana siguiente.

Carrasco admitió que “venía enganchado” y acumulando bronca durante el encuentro por un hincha que lo insultaba. “Voy a empezar a dirigir con auriculares. Me tenían loco con la familia. Vos me decís ‘Carrasco, sos un desastre’ y no digo que sea música para mis oídos, pero estoy acostumbrado. Pero cuando se meten con la familia, que no tiene nada que ver… y aparte era uno solo”, explicó.

“Me enfoqué en Martín González, que nada que ver. Por eso quería hacerle llegar que estoy súper arrepentido. Son cosas de partidos que tendrían que quedar ahí. Yo con González no tenía ningún inconveniente ni nada. Quiero dar vuelta la página; ellos a abocarse a salir de la situación en la que están y nosotros seguir tratando de estar lo más arriba posible”, agregó Carrasco.

Si bien tras ese episodio hubo hinchas de Cerro que rompieron un tejido y se metieron al campo, llegando incluso hasta la puerta del túnel que lleva al vestuario visitante con intercambio de golpes de puño, Carrasco le quitó relevancia. “Nos fuimos en el ómnibus tranquilos. Nos dijeron que nos fuéramos rápido porque hubo algunos movimientos, pero salimos normal”, concluyó.

#AHORA Incidentes en el Estadio Tróccoli. Varios parciales de #Cerro ingresaron a la cancha y agredieron a jugadores y cuerpo técnico de #Fénix @970noticias pic.twitter.com/c6N54cpnEk — Martín Riveiro (@MartinRiveiro92) August 25, 2019