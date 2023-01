Carlos Sánchez rescindió su contrato con Santos y firmó por una temporada con Peñarol

Fútbol uruguayo

Este martes Peñarol cerró la incorporación de Carlos Pato Sánchez, que en las últimas horas del lunes logró rescindir su contrato con el Santos de Brasil, con quien tenía contrato hasta junio de 2023. “La gente de Santos mandó el comunicado que quedaba liberado y ya firmó” un contrato por una temporada, hasta diciembre de 2023, confirmó Ignacio Ruglio en Último al arco de radio Sport 890.

“Santos le hará una despedida en redes y después Peñarol lo oficializará”, destacó, y contó que este miércoles “ya se suma a los entrenamientos”. “Era el jugador que estábamos buscando para que, si en algún partido Sebastián Rodríguez no puede estar, pueda ser la manija del equipo. También puede jugar por derecha, no tan volcado y desbordando”, añadió.

Sobre la situación de Leo Coelho, dijo que “llega mañana y va directo a Los Aromos. Estamos trabajando en doble horario”. “Se movió mucho la Mutual y tenemos planificada su llegada. Va a vivir su vida comúnmente”, afirmó sobre las amenazas que recibió.

Más fichajes

El club está “negociando” con el Granada por la cesión de Matías Arezo “por un año o seis meses”. “Si viene, impecable, si no, es parte de esto. No prometemos nada que no podamos cumplir”. “Es un jugador con un valor de mercado alto”, siguió.

“Estamos haciendo un buen período de pases y nos faltan dos o tres fichas que vamos a contratar”, dijo, y agregó: “Un refuerzo en los laterales, un arquero que le compita a Thiago [Cardozo], un nueve más y ahí empezar a perfilar el plantel definitivo”.

Martín Silva “era uno de los nombres que andaba en la vuelta” para reforzar el arco. Además, destacó que habló con “Nicolás Vikonis y con una cantidad de arqueros de experiencia”. La llegada de Lucas Hernández es “independiente” a la operación de Arezo (ambos pertenecen al grupo Faro Sports). “Más allá de eso, estamos negociando en un paquete por los dos”, agregó.

José Neris “era una apuesta y algo parecido a lo del jugador de Progreso [Luciano Rodríguez, que finalmente jugará en Liverpool]. No era una prioridad. En este mercado teníamos que traer jugadores que marcaran la diferencia”, concluyó.

