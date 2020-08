Fútbol uruguayo

Carlos Bueno: “No me gustaba como jugaba Peñarol, pero todos lo defendían por ser Forlán”

“El carácter de Mario Saralegui puede levantar al equipo y me parece lógico contratarlo ahora”, expresó Bueno.

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, decidió cesar de su cargo a Diego Forlán como entrenador del club tras lo que fue la caída ante Wanderers por 2-0. El carbonero quedó a siete puntos del puntero del Torneo Apertura, el Bohemio, después de nueve fechas.

Carlos Bueno, exjugador de Peñarol, dejó en claro que nunca le gustó como "jugaba Peñarol, pero todos lo defendían por ser Forlán". Puntualizó que se le podría "haber dado un partido o dos más. Pero tampoco sé si cambiaba mucho. Cuando vos apostaste por Diego, lo haces por otra vidriera y todo depende de los resultados".

"Tampoco entendí como no estaba el Lolo (Fabián Estoyanoff) dentro del plantel y el ‘Cebolla' (Cristian Rodríguez) en el equipo. Sabiendo que son la gente grande los que te van a salvar la plata, pero la inexperiencia del técnico puede ser clave", aseguró en una entrevista al programa Último al arco, en la Spotr890.

"Los jugadores de experiencia están jugando poco. Al ‘Cebolla' lo pongo igual aunque no esté bien físicamente, porque no estás jugando contra un rival argentino y brasilero que tienen un ritmo superior al mío. Acá en Uruguay marca diferencia", opinó.

Bueno dijo que "veía muy opaco" al equipo en todos los partidos que disputó tras el parate por la pandemia del COVID-19. "En el clásico tuvimos suerte porque el arquero de Nacional salió mal. Luego le ganamos a Cerro Largo que venía muy mal, el empate con Rentistas fue increíble siendo nosotros un cuadro grande. Peñarol tiene que volver a la mística de correr y salir muerto de la cancha".

Señaló que cuando un técnico agarra un equipo comienza "un proceso, pero cuáles son los proceso que se dan en clubes como Peñarol y Nacional. Porque si perdes dos partidos chau. Por lo tanto, no existe eso del proceso. El fútbol uruguayo depende del resultado y si vos dirigís a Peñarol no te podés dar el lujo de perder dos partidos seguidos y no jugar a nada".

El gran candidato a sustituir a "Cachavacha" es Mario Saralegui, amigo de Bueno: "El carácter de Mario puede levanta al equipo y me parece lógico contratarlo ahora. Las charlas que hace él puede limpiarle la cabeza al grupo y eso le está faltando a la gurisada. Creérsela un poco más, saber la camiseta que están usando y que los partidos se tienen que ganar como sea".

