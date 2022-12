Carlo Ancelotti: “No va a salir de mi boca decir que Messi es el mejor de la historia”

Fútbol Internacional

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que “no va a salir de su boca” que el argentino Lionel Messi “es el mejor de la historia”, ya que “cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes”.

“Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca”, comentó en rueda de prensa.

“He disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro, al que veo entrenar cada día. He visto a Maradona a Cruyff...”, completó. Ancelotti se pronunció también sobre todo debate, el de si el juego de toque, el tiki-taka, ya no tiene cabida en el fútbol.

“No, creo que no. El juego de toque es una parte importante del fútbol, como es importante defender bien. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de los momentos, de los partidos en los partidos pasan muchas cosas y no puedes solucionarlas solo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte muy importante del fútbol”, apuntó.

Un fútbol actual en el que durante el Mundial de Catar 2022 se apostó por dar muchos minutos de descuento ante las pérdidas de tiempo, aunque Ancelotti insistió en su idea del juego efectivo. “No lo sé. No entiendo muy bien cómo han manejado esto. Hemos tenido muchos minutos de descuento. Antes o después llegaremos al tiempo efectivo, que es la cosa más sencilla de hacer en un partido”, comentó.

