Carboni: “Estoy bastante sorprendido y molesto con las declaraciones del Pato Sosa”

Las explosivas declaraciones de Marcelo Sosa acusando a Leonardo Ramos de recibir comisiones de parte de futbolistas para ponerlos en su equipo, tuvieron repercusión inmediata. Los dichos del Pato recorrieron casi todos los medios y generaron un comunicado de parte del entrenador, quien lo desmintió y anunció acciones legales.

Otro de los involucrados en el hecho es Leonardo Carboni. El delantero argentino de 35 años que actualmente juega en el Mons Caipe de Gibraltar fue contactado por Ramos, quien le preguntó si era verdad lo que había contado Sosa en Sport 890; que en una comida les dijo a sus compañeros que él le daba parte de su sueldo al entrenador para que le diera continuidad.

Molesto con la situación, Carboni se comunicó con la misma emisora y un día después aprovechó para desmentir aquel episodio, que data del primer semestre de 2013, que el último en la carrera de Sosa como futbolista profesional y el primero de Leo Ramos en el equipo de La Curva de Maroñas.

"Soy una persona honesta"

“Estoy bastante sorprendido y molesto con las declaraciones del Pato porque son mentira. Yo ya estaba en el equipo con mi contrato arreglado cuando ninguno de los dos estaba. Siempre me manejé de una manera y no comparto para nada ese manejo. Soy una persona muy honesta”, dijo Carboni, quien llegó a Danubio a mediados de 2013 y se qudó un año.

“Si jugué, no jugué o no fui citado, fue todo futbolístico. Si me tocó estar me lo gané por el sacrificio y el trabajo que hacía en su momento. Desmiento totalmente lo que dijo el Pato. Espero que pida disculpas, que se retracte y que tome conciencia de lo que hizo. No comparto que mienta de esta manera”, señaló el cordobés, autor de ocho goles en 26 encuentros oficiales con la casaca franjeada.

“Hemos estado en comidas y compartimos asados, pero nunca he dicho tal cosa. He tenido más afinidad con otros jugadores y para decir una cosa así, que es totalmente mentira, no se la diría al Pato. Él sabrá por qué lo dijo. No me interesa los problemas que tenga con Leo Ramos. Yo ahí me abro”, agregó.

“Me está perjudicando al dar mi nombre porque es mentira que yo haya dicho eso. Me está ensuciando y dejando mal parado”, concluyó Carboni, quien ya había tenido a Ramos como entrenador antes de Danubio. Lo dirigió en Estudiantes de Caseros, en la Primera B Metropolitana del fútbol argentino, y luego lo llevó a Nueva Chicago.

Cuando Carboni recaló en Danubio el entrenador era Daniel Sánchez y luego hubo un interinato de Daniel Martínez hasta la llegada de Juan Ramón Carrasco, quien duró unos pocos partidos. Tras ese cambiante segundo semestre de 2012, Ramos arribó al club del que es hincha por primera vez en enero de 2013.

