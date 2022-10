Fútbol uruguayo

Carballo: “El Suárez persona y profesional te da un plus y demuestra por qué logró tanto”

Felipe Carballo, mediocampista de Nacional, dijo estar “bien y con muchas ganas de jugar el partido” del domingo ante Danubio, “y después afrontar con todo la final” del 30 de octubre frente a Liverpool, en el duelo que puede darle el título de campeón uruguayo.

Este año lleva ocho goles, la tercera parte de los que hizo en su carrera. “No es algo que me caracterice, pero este año hice bastantes y me deja muy contento poder aportar en eso”, sostuvo, aunque no cree que sea algo “determinante” en su posición para ser un jugador más completo.

“Todo el equipo ha hecho muchos goles y se han dividido bastante. Otros años era Bergessio y los demás estábamos a mucha distancia. Valoro el año positivo de todo el grupo, y estamos en camino al objetivo principal, que era este. Todavía falta lo más importante, así que seguimos concentrados en eso”, agregó.

Destacó que “se respeta la idea del técnico ganando 2-0 o perdiendo 4-0” porque “el equipo va por ese camino y cree en eso”, y asegura que “el funcionamiento del equipo, conocer a los compañeros y la adaptación a la idea del técnico, han servido” para que su juego “se note un poco más”.

No le afecta quién sea su compañero en la mitad de la cancha, donde “hay mucho nivel” y es “pareja” la lucha por el puesto. “No podemos dar ni un metro de distancia porque sabemos que el que entra lo va a hacer muy bien”, sostuvo, y comentó que con Francisco Ginella son “medio parecidos”, lo que le da un “plus de anticipar lo que pueda hacer”.

De Suárez, su futuro y la selección

Consultado por lo que ha podido absorber de Luis Suárez, valoró que fueron “muchas cosas”. “Al Luis Suárez jugador lo vimos todos muchos años y lo conocemos todos. Acá, por suerte, pude conocer al Luis Suárez persona y profesional, que te da un plus y te demuestra por qué ha logrado tanta cosa. Todos tenemos que absorber cosas de él”, reflexionó.

A nivel de juego, reconoció que a veces “es una tentación” jugar con él y tirarle la pelota para que resuelva. “Levantar la cabeza y verlo a él a veces te lleva a tomar una decisión que no es la mejor, pero sabemos que también arrastra marcas, se lleva jugadores y genera espacios por otro lado, que es a lo que debemos adaptarnos”, comentó.

En cuando a su futuro, admitió que “como en todo período de pases, siempre alguna oferta llega”, y si bien de momento “no hay ninguna porque el período de pases no está abierto en casi ningún lado, sí hay sondeos y tanteos”.

“Yo la evalúo y si nos sirve al club y a mí, le damos para adelante. Pero si no, estoy muy contento acá en un club grande que pelea todo. No tengo ningún apuro en irme”, señaló, al tiempo que no ocultó su deseo de llegar a la selección. “Sigo soñando. Trabajo para mí y para mi club, pero el hacer las cosas bien acá te puede llevar a eso. Todavía queda alguna esperanza”, concluyó.

