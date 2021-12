Cappuccio y su paso por Nacional: “El campeón uruguayo terminó un punto abajo de nosotros”

Fútbol uruguayo

Alejandro Cappuccio, quien fue cesado del cargo de director técnico de Nacional el 22 de agosto, rompió el silencio este martes en el programa ‘Último al arco’ de Sport 890 y explicó que no habló antes “para cuidar a Nacional, al plantel y a Martín (Ligüera)”. Consideró que su pasaje de poco más de cuatro meses en filas tricolores “no fue bueno, que es distinto a decir que fue malo”.

“Al no haberse podido terminar, me va a quedar siempre esa pizca de que el campeón uruguayo terminó un punto abajo de nosotros. Durante el semestre se habló mucho de correrla de atrás, pero en realidad era de Plaza y todo el mundo sabía que Plaza podía caer y que el rival era Peñarol. Esa es la sensación”, señaló en referencia a su cese al cabo del Torneo Apertura, en el que el Bolso terminó segundo con 29 puntos, uno más que su tradicional rival y siete por debajo de Plaza Colonia.

Recordó que en el que fue su último partido, con derrota 2-0 a manos de River Plate en el Parque Saroldi por la última fecha del Torneo Apertura, el equipo jugó “su mejor primer tiempo, con ocho situaciones de gol, un penal errado y un golazo de (Matías) Arezo que fue lo que cambió todo”.

Lamentó que “es muy fina la línea entre ganar y perder” y aseguró que “después que se da el resultado se va al otro extremo y sos un burro o un crack”. “Ahora Mauricio (Larriera), que está en un gran momento y lo felicito porque trabaja muy bien, estuvo a nada de quedar afuera. Antes su equipo perdió un Clausura y un Apertura. Tuvo tres torneos y yo tuve uno”, indicó.

Lo internacional y los clásicos

“Con respecto a lo internacional puedo poner mil excusas que igual a mí no me sirven, como los 11 casos de covid, la factura de cráneo de Felipe Carballo, que es el mejor jugador que tiene Nacional y que fue un placer dirigirlo. Estuvo 60 días sin jugar y lo que le costó volver a ser Carballo. Para mí es un volante de selección que maneja todos los registros y cognitivamente está despegadísimo. Los tres jugadores de la selección en su mejor momento no volvieron en el nivel que se habían ido. Para nosotros Ocampo fue pieza clave con un muy buen nivel que llevó a que lo citaran a la selección. Fue un daño grande no buscado por la selección pero sí colateral para nosotros”, explicó.

Otro punto que se le criticó fue haber quedado afuera de la Copa Sudamericana frente a Peñarol, remarcando la derrota 2-1 en la ida en el Gran Parque Central, donde reconoce que “fue superior Peñarol”. “Lo que pasa es que siempre tiene que haber un bueno y un malo. Fue el mejor partido de Peñarol en el año”, opinó.

“Las leyendas urbanas son las que me han querido hacer daño, como adjudicarme en el segundo clásico una diferencia de planteo, que no fue así; fue igual al del Apertura. En el primero, poner a (Christian) Almeida para controlar el sector y soltar a Camilo Cándido para que pudiera demostrar su velocidad y habilidad en el uno contra uno, fue visto como un cambio increíble. Cándido terminó haciendo el segundo gol y todo el mundo lo valoró como bueno. El haberlo mantenido para el segundo clásico fue considerado, por el resultado y porque jugó mejor Peñarol, como un cambio de estrategia, cuando no fue un cambio estratégico”, aclaró.

“El del Apertura quedó como ‘el clásico del avión’, pero no nos olvidemos que en el primer tiempo jugaron todos los de la selección de Nacional y no los de Peñarol, que entraron en el segundo tiempo. Y la diferencia se hizo con todos en la cancha. Eso no se valoró. Lo bueno no se valoró tanto y lo malo se magnificó, pero son las leyes del juego y nunca podré decir que no me lo avisaron antes”, puntualizó.

El principal error y el futuro

Consultado por sus errores, dijo que “el primero fue pedir y no exigir”. “En la primera charla con la dirigencia, cuando vi que había 36 jugadores en el plantel, pedí que me lo bajaran a 24. Pero lo pedí, no lo exigí. Hoy, si voy a un equipo con 36 contrato, les digo (a los dirigentes): ‘Elijan ustedes 12, pero yo arranco con 24’. En la emoción de haber agarrado al equipo lo pedí pero no lo exigí”, recordó.

“Son aprendizajes que te quedan, porque 11 jugaban y 25 no. Pero no 25 que suben de juveniles y que están contentos por participar; los 25 con trayectoria y otros con la autoestima como para jugar. Todo eso fue muy negativo. Tuve que cambiar la metodología de entrenamiento porque si hacía un 11 contra 11, quedaban 14 afuera. Tenía que cambiar los entrenamientos para que todos se sintieran atendidos por una cuestión de respeto”, explicó.

En lo personal no cree que el paso por Nacional lo haya perjudicado a futuro, recordando que “los cuadros grandes son una picadora de carne” y que a otros ex entrenadores tricolores les ha ido bien después. “Eduardo Domínguez, que fue echado, salió campeón con Colón y tiene potencial de crecimiento. El Cacique (Medina) no fue renovado y hoy tal vez sea el mejor entrenador de Argentina. Gustavo Munúa se fue cesado y hoy está bien en Unión. A (Marcelo) Gallardo casi lo cesan y hoy es el mejor técnico de América. Hay vida después de Nacional, como hubo después de cada equipo que me fui”, concluyó.

