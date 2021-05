Cappuccio le “cambió completamente la cara a Nacional” según Poyet, su próximo rival

Fútbol uruguayo

“También es válido dar un paso atrás y defenderse. En Chile si no salís jugando parece que sos de otro planeta”, dijo el DT de U Católica.

El uruguayo Gustavo Poyet, entrenador de Universidad Católica de Chile, ya piensa en su próximo partido de Copa Libertadores frente a Nacional, previsto para este miércoles a las 23 horas en Santiago de Chile. Los dos equipos llegan necesitados porque aún no ganaron en un grupo donde lidera Argentinos Juniors con seis puntos y le siguen Atlético Nacional con cuatro, Nacional con uno y los chilenos sin nada.

“Uno confirma lo que había visto de Alejandro Cappuccio. Es un entrenador que me gustó muchísimo en Rentistas, sobre todo en la primera parte del año. Fue raro lo que pasó en la segunda. Él había creado algo y perdió jugadores, por lo que sustituirlos fue complicado”, dijo el director técnico de los cruzados en diálogo con el programa ‘100% Deporte’ de Sport 890.

“Le llegó una oportunidad espectacular. Se afirmaron bastante bien y cambió completamente la cara respecto a lo que terminó el torneo en cuanto a intensidad y descaro. Un poco como yo, sin mucho tiempo, está buscando la fórmula. Está cambiando el sistema, imagino que tratando de sacar provecho en ataque con los jugadores que tiene, y tratando también de cuidarse del rival”, analizó sobre el técnico del Bolso y su propuesta.

“Eso te lleva a modificar las situaciones dependiendo del equipo. Y está buscando el balance. Para ganar tenés que atacar, pero al mismo tiempo no te tienen que hacer goles. Y a veces cuando atacás mucho, te hacen muchos, como le pasó con Atlético Nacional, pese a que quedó con 10 hombres y a que el segundo tiempo es para elogiar”, agregó sobre el conjunto tricolor, con el que ve puntos en común.

“Hay una mentalidad de los jugadores, que están más mirando para adelante que para atrás”, dijo al momento de marcar similitudes. “Hay que convencer a un grupo de jugadores que también es válido dar un paso atrás y defenderse bien. No es ninguna vergüenza defender, pero está de moda ese fútbol de que hay que salir jugando. Acá en Chile todos salen jugando de atrás. Parece que es obligatorio”, añadió.

“En Chile si no sacás una pelota jugada de atrás parece que sos de otro planeta. ¿Y por qué? Si podés salís jugando del fondo, si te lo permite el rival y si no estás mano a mano. Y si no podés salteás líneas, que es válido también, como hace Argentinos Juniors, que juega con dos delanteros que siempre bajan la pelota. Se puede jugar de mil maneras”, argumentó Poyet.

“Se dieron modas que ya se saben y se dieron formas de llegar a equipos de cómo hablar del fútbol que jugás, de posesión, de pasar, de atacar, de mirar al arco rival y de buscar los goles. Todo suena muy lindo, pero la realidad es que hay que ganar. Y para ganar hay que atacar bien y defender bien. Y lo de la defensa se ha perdido”, lamentó el ex mediocampista y actual entrenador de 53 años.

“Nos cuesta a todos los entrenadores encontrar gente que defienda bien, que tenga buenos perfiles, que haga un foul cuando hay que hacerlo, que cubra bien y que marque. Se ha perdido por la forma en que se está enseñando el fútbol hoy en día. Lo tenemos que solucionar los entrenadores. Para algo nos pagan”, concluyó.

