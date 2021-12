Canotaje: “No hay nada mas lindo que subirte al podio representando a tu país", dijo Melo

Más deportes

Santiago Melo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al quedarse con la medalla de plata en el kayak individual (k1) sobre 200 metros del canotaje en los Juegos Panamericanos Junior de Cali.

“Todavía no caigo mucho”, comenzó diciendo a FútbolUy el palista de 21 años, que recordó como llegó a este deporte: “termine de jugar al baby futbol a los 12 años y me entere que un amigo estaba haciendo canotaje y me sumé para probar. Comencé a practicarlo como entretenimiento y me encantó, pregunté si podía ir todos los días y allí fui ascendiendo hasta llegar al bote de competición. En noviembre del 2015 tuve mi primera competencia y gané una medalla en el Federal, lo cual fue un inicio para redoblar esfuerzos hasta el día de hoy”.

Nacido en Ciudad del Plata, viajó a Colombia para representar a Uruguay y fue uno de los celestes que inscribió su nombre en el medallero: “entrenamos muy fuerte para llegar de la mejor manera posible. La experiencia fue tremenda, el viaje, los compañeros y quedará en los mejores recuerdos. Sabíamos que teníamos rivales duros, pero estaba dentro de los objetivos que nos planteamos pelear la medalla”.

Pero una vez que cruzó la llegada de su prueba, hubo que esperar un ratito más para saber el color de la presea que ganó en el Lago Calima: “al terminar sabía que había ganado medalla y tenía la convicción que era plata, pero había que aguardar por las autoridades. Fue tan ajustado el remate que demoraron varios minutos en dar el resultado oficial. Esa espera la viví con tremenda ansiedad, quería que dijeran de una vez. Cuando me informaron que gané la plata fue todo alegría y satisfacción ya que se logró lo que fuimos a buscar”.

“No hay nada mas lindo que subirte al podio representando a tu país”, dijo Melo y agregó: “como deportista sos el reflejo de mucha gente que te apoya y te ayuda a que las cosas sean posibles. Estar con la bandera y la medalla es algo muy lindo e inolvidable”.

Melo ahora se prepara para el Sudamericano de canotaje que se realizará en nuestro país pero el representante de la Escuela de Santiago Vázquez tiene un gran sueño que quiere cumplir: “llegar a los Juegos Olímpicos”.

