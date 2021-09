Canobbio: “Estoy tranquilo y esperando el veredicto del partido que comencé a jugar ayer”

Fútbol uruguayo

Agustín Canobbio arribó a Uruguay tras su viaje a Paraguay por la audiencia a raíz su doping positivo con la sustancia Boldenona. “Estoy tranquilo y esperando el veredicto del partido que comencé a jugar ayer”, expresó el futbolista en conferencia de prensa en el Aeropuerto Carrasco.

Contó cómo fue la audiencia: “Fue sufrido porque no vamos a saber lo que pase hasta unas horas y no es algo que dependa de mí. Porque la decisión la va a tomar otra persona”.

“Todos los que me defendieron estaban con mucha tranquilidad porque sabían que yo estaba tranquilo y seguro de mí mismo. Lo que queda ahora es esperar y tener la cabeza enfocada en el partido en Brasil”, sostuvo.

Dejó en claro que está en condiciones para el duelo del jueves ante el Athletico Paranaense en el Arena da Baixada, a partir de las 21:30 horas, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. “Física y mentalmente estoy bien. Son cosas que pasan. El tema de las frustraciones suele suceder con frecuencia en el fútbol. Hay que tratar de sacarlas y jugar al fútbol que es a lo que me dedico. Estas cosas son consecuencias de algo que me tocó a mí y debo afrontarlo con la fuerza que me dio mi familia”, puntualizó.

Agradeció el apoyo de sus compañeros, del club y los hinchas: “Estuve en contacto con la gente de Peñarol en Paraguay. Me estaban mandando menajes todo el tiempo y me preguntaban cómo me había ido y ni siquiera había arrancado la audiencia. La verdad es que estoy agradecido con el grupo, el club y la hinchada”.

Por último, se refirió a lo trascendental que será el encuentro ante el Paranaense: “Estoy ansioso y con muchas ganas. Es el partido más importante de los últimos 10 años. Tenemos que afrontarlo muy concentrados durante los 100 minutos que duré”.

