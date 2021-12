Canobbio: "Estamos enamorados de la hinchada y ella se siente representada con el equipo"

Fútbol uruguayo

El volante de Peñarol, Agustín Canobbio, aseguró que este plantel “esta enamorado de la hinchada” del club y dijo que le gustaría dar “renovar y luego dar un salto de calidad”.

“No tengo la menor idea de lo que va a pasar a futuro”, dijo Canobbio entrevistado en el programa “Tuya y Mía” de radio El Espectador (8.10 AM): “trato de disfrutar lo que logramos hace pocas horas”.

Sobre la posibilidad que se maneja en la vecina orilla de una posible llegada a Boca Juniors no dudó en decir: “hincha soy de Peñarol, pero es cierto que me genera simpatía Boca en el fútbol argentino”.

“Está preparado para dar el salto, aplomado. Salir al fútbol argentino y en especial a Boca sería ideal para él. Nuestra prioridad es ser agradecidos con Peñarol y vamos a buscar la renovación para luego pensar en la salida", había declarado Osvaldo Canobbio en medios argentinos el jueves sobre la situación.

El futbolista, sobre esto, mencionó: “de lo que declaró mi viejo, es obvio que quiero dar un salto, pero primero renovar con Peñarol para que sea lo mejor para los dos partes y queda hablar nomás. No sé si lo de Boca es un rumor o no, pero quiero seguir aprendiendo, creciendo y esas cosas te traen muchas experiencias”.

“No me dicen nada porque soy muy ansioso”, aclaró y amplió: “estoy viviendo un momento enorme, muy lindo, con la hinchada que se siente representada por este equipo y a su vez, nosotros enamorados de ella”.

Polémicas

Canobbio, consultado sobre las polémicas arbitrales y la molestia del club en este sentido, reflexionó: “fue un tema complicado. Nosotros generamos una química importante por fuera de la cancha y la llevamos dentro, lo que llevó a que nos cortaran permanentemente”.

“A Facu (Torres) lo pasan cortando en forma bastante fuerte y no lo cuidaban, que en otros lados eso sucede. Llegaba un punto que irritaba, pero siempre se hablaba en la semana que no teníamos que llegar a ese extremo. Lo cierto es que se hacía difícil no reclamar con el correr de los partidos y las situaciones. Incluso pasaron hechos puntuales con el VAR como en la final donde no se fue a revisar la jugada del penal que se pitó en contra”, expresó.

Sobre su entrenador, Mauricio Larriera, no dudó en definirlo como: “una persona muy sencilla que transmite su filosofía y enamoramiento al futbol de una manera muy natural”.

Por último, se refirió a la selección uruguaya y aseguró: “uno siempre quiere estar, el fútbol son momentos y no me tocó aún, pero nunca me puse un freno u ofusqué. Uno trabaja para cumplir sus sueños y uno de ellos es jugar con la celeste”.

