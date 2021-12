Canobbio: "Es una enfermedad para nosotros ganar este Uruguayo y así lo siente el plantel"

Fútbol uruguayo

El volante mirasol Agustín Canobbio mostró su alegría por la consagración en el Clausura, sumado a quedarse con la Anual y señaló que tras el pitazo: “se me pasó todo el año por la cabeza”

“Por más que aún nos queda un partido más para coronar el trabajo, pasamos por muchos momentos duros y esto es una alegría”, aseguró el volante en conferencia de prensa: “tratamos de equilibrar esos sentimientos para rendir en la cancha. Hoy hicimos un partido muy completo y con la personalidad que tuvo este grupo se consiguió el triunfo”.

“Hoy se ganó a lo Peñarol”, dijo Canobbio con voz firme: “con la gente que alentó todo el partido, que se hizo sentir. La personalidad de este grupo sacó adelante la temporada, poniendo el pecho, la rebeldía y hoy pudimos disfrutar. Nos queda ese partido final tan esperado para concretar todo”.

Sobre su tiempo fuera del club y el retorno con tan buen presente, recordó: “pude revertir lo que se me criticaba en el primer pasaje (definición). Pude hacer goles, algo que es muy lindo y ahora hay que proyectar todo para el martes, nos queda un tironcito más”.

“Fue una oportunidad donde pude mostrar otra faceta”, siguió y fue a más: “en el tiempo que no estuve e el club trabajé muy duro para mejorar. Ese plantel de Fénix me apoyo a muerte cuando me lesioné y de eso también me acuerdo. Acá esta el premio de jamás bajar los brazos y soy agradecido a todos”.

Sobre su futuro y lo que le dicen sus representantes, fue clarito: “ellos saben que estoy muy concentrado en el presente con el club y no quiero saber más nada. Es una enfermedad para nosotros ganar este campeonato y así lo siente todo el grupo”.

