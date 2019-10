Fútbol Internacional

Caniggia reveló el motivo por el que Passarella no lo llevó a Francia 98; no fue el pelo

“Lo del último Mundial puede pasar en un club pequeño pero no en una selección argentina”, opinó el Pájaro.

Claudio Paul Caniggia fue el invitado del último programa de ‘La Última Palabra’, de Fox Sports, en su versión mexicana. El ex futbolista argentino habló desde su relación con Diego Armando Maradona y aquel recordado pico para festejar un gol, que “salió como una joda”, hasta la actualidad de la selección albiceleste.

“Se ha llegado a tres finales y no es fácil. Pero se ha perdido. Han pasado cosas que no deberían haber pasado, como lo del último Mundial, y es complicado. Se ha formado un grupo, que no quisiera pensar que es un club de amigos, pero a lo mejor es algo parecido”, lamentó el Pájaro sobre los hechos que rodearon a Jorge Sampaoli y los futbolistas en Rusia 2018.

“Lo del último Mundial puede pasar en un club pequeño pero no en una selección argentina. No puede ser que se aprete al técnico, se lo ponga en una habitación y se le diga ‘vamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a jugar así y tú si quieres quédate en el banco’. Es una barbaridad. Y es una barbaridad de parte del técnico haber aceptado eso”, agregó.

Y hablando de Copas del Mundo y la selección, lamentó la que se perdió en Francia 1998, cuando Daniel Passarella era el entrenador. “Nos dejó afuera a mí y a (Fernando) Redondo ‘por el pelo’. A Bati (Gabriel Batistuta), en una conversación con un gran periodista en Israel, dijo que no lo iba a llevar. Ya nos había limpiado a Redondo y a mí. Fue una gran decepción. Yo tenía 31 años y estaba perfecto”, recordó.

“Él llevó jugadores que tenían sus amigos representantes y los querían vender. Por eso no fui yo, porque lo del pelo es una cosa ridícula. Es patético que un entrenador diga ‘cortate el pelo o no jugás’. Una locura”, contó Caniggia, quien no aclaró que Batistuta por entonces también usaba el pelo largo.