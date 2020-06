Campeonato Uruguayo: Se jugará todos los sábados y domingos, y entre semana cada 15 días

Fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol todavía no confirmó a los clubes una fecha para la reanudación del Torneo Apertura, pero confía en poder hacerlo no más allá de la primera semana de julio. Así lo confirmó Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo, al programa 100 % Deporte, de Sport 890.

“No depende exclusivamente de nosotros, sino también del Ministerio de Salud Pública y del conjunto de científicos que lo asesora, que son quienes nos van a dar la luz verde para tener la fecha. Sabemos que la fecha máxima sería el 15 de agosto. Estamos haciendo todo lo posible para que esos procesos terminen el 1.º de agosto”, reveló.

“Pensamos que puede ser posible, pero hasta no tener el aval del Gobierno no podamos confirmarlo. No sería acelerar los tiempos, sino cumplir los 45 días del proceso de rehabilitación”, explicó Casales, quien descartó que la AUF fije el primer fin de semana de agosto sin tener una autorización desde el Gobierno.

“Venimos haciendo todo coordinadamente y no está en nuestra cabeza hacerlo de esa manera. Hicimos los deberes adecuadamente y entendemos que es muy posible que la fecha sea esa, pero hasta que no nos den la confirmación, no saldrá una fecha que después pueda ser rebatida”, manifestó.

Dos fechas de sábado y domingo y una tercera entre semana

En la AUF ya descartaron cambiar el formato de la competencia y piensan comprimir el calendario para que finalice entre febrero y marzo de 2021, a los efectos de comprometer lo menos posible la disputa de la próxima temporada.

“Tenemos un esqueleto de planificación pero pensamos ponerlo en conocimiento de los clubes en un Consejo de Fútbol profesional o a consejos de liga respectivos de Primera y Segunda División a fin de mes o en los primeros días de julio. Primera División es la más complicada porque el campeonato está empezado y hay un montón de condicionantes que deben cumplirse”, señaló.

“Se tratará de jugar lo más que se pueda; lo que queda del Apertura, el Intermedio y aproximadamente ocho fechas del Clausura. De esa manera se estaría jugando dos semanas los sábados y domingos y una tercera entre semana. Así se estaría cumpliendo con los 240 partidos que nos exige el contrato de televisación”, explicó.

Hasta el 20 de diciembre y en marzo el Campeonato 2021, que coincidirá con la Copa América

Por tanto, se jugará todos los fines de semana (a excepción del de las elecciones municipales) y una vez cada 15 días entre semana. “En un primer esqueleto sería a partir de la tercera o cuarta fecha desde la reanudación del Apertura. Lo mismo para el Intermedio y el Clausura. Se jugaría hasta el 20 de diciembre y se reanudaría el Clausura no más allá del 15 o 20 de enero, aunque hay que ajustarlo. Se terminaría a fines de febrero o primeros días de marzo, dependiendo de las finales”, expresó.

“Con eso no alteraríamos los ascensos y descensos ni tampoco las clasificaciones a las copas, que tenemos idea que van a terminar los primeros meses del año que viene. De lo contrario tendríamos que alterar el tipo de clasificaciones en un campeonato que ya está empezado”, argumentó.

Para el Campeonato Uruguayo 2021 “se daría aproximadamente un mes, por lo que arrancaría más o menos en las mismas fechas que las copas”. “Para la Copa América 2020 la idea del Campeonato Uruguayo era seguir jugando. Factiblemente se tenga que seguir jugando durante la Copa América en 2021”, concluyó.

