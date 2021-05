Campeonato Paulista: Palmeiras venció 3-2 a Santos con gol y asistencia de Matías Viña

Fútbol Internacional

Palmeiras sumó su segunda victoria al hilo por el Campeonato Paulista: doblegó 3-2 al Santos en el Estadio Allianz Parque. Una de las grandes figuras del conjunto local: Matías Viña, quien convirtió y metió una asistencia.

El lateral izquierdo fue el encargado de romper la paridad en el tanteador. Gustavo Scarpa llevó a cabo un buen centro por el sector derecho y Viña, al mejor estilo centro delantero, marcó, de cabeza, el 1-0 a los 8'. Éste fue el primer tanto en la temporada del exjugador de Nacional.

Santos alcanzó la igualdad por medio de Kaio Jorge a los 14'. Pero 9' más tarde Palmeiras se puso 2-1 arriba a través de Willian. Con este marcador finalizó la primera parte.

En el complemento la visita volvió a pegar: Kaio Jorge, de penal, anotó su segundo gol y el 2-2 parcial. El Verdão fue con todo en busca del triunfo y lo consiguió. Después de una trepada de Viña, quien tiró el centro por la izquierda para que Lucas Estévez pusiera el 3-2 final a los 78'.

Palmeiras alcanzó la tercera posición del Grupo C con 18 unidades tras once encuentros disputados. Santos quedó tercero en el Grupo D con diez puntos después de once juegos.

