Campaña #SuarezANacional: Tuiteros famosos, Metsul y Olympique Marsella se divirtieron

La movida de #SuarezANacional ya traspasó los límites de la pasión futbolera para convertirse, a nivel internacional, en un entretenimiento de famosos en Twitter. Desde publicaciones sentidas hasta guarangadas sin sentido, hubo de todo.

Ibai Llanos, el famoso streamer español, se hizo el sorprendido al toparse con el hashtag y luego mostró una foto con la bandera de Peñarol que rápidamente generó una respuesta de hinchas aurinegros, además de una catarata de insultos tricolores.

Y como al hombre le gusta más generar interacciones que comer, rápidamente se cambió de bando y se tomó una fotografía con la foto de perfil que los fanáticos albos viralizaron. Junto con ella, mostró algunos de los epítetos que le llegaron.

Otro tuitero famoso que logró su cometido de generar miles de interacciones con usuarios uruguayos fue el español DjMaRiio, quien empezó sumándose a la movida y luego mostró un mensaje de su amigo Federico Valverde: “Aguanteeeee Peñarol!!!”. Luego cambió la camiseta tricolor de Suárez por una aurinegra.

No haré más bromas con clubes uruguayos eh, que no me invita más a su casa ???? pic.twitter.com/gcCwBqh5Rr