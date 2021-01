Fútbol Internacional

Cai Aimar duro con “Pollo” Vignolo: “Te fuiste a probar a All Boys, no te dejaron entrar”

Después de lo que fue el empate sin goles entre Boca Juniors y Santos por las semifinales de ida de la Copa Libertadores, en el programa ESPN F90 se dio una discusión impensada: Carlos Aimar le dio con todo al periodista Sebastián Vignolo.

¿Qué tiene que ver esta discusión con el partido? Vignolo defendió el planteo del equipo de Miguel Ángel Russo, mientras que Aimar aseguró que fue muy malo. El exentrenador le pegó al conductor, quien hizo inferiores en Argentina pero no llegó a jugar en Primera.

"Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los de... no sé quiénes eran del country qué sé yo. Estaba en el espejo y hacía así (gestos de peinarse) y cuando salía no la tocaba. Y hoy hablás como si jugabas como Pelé, como Maradona. No te entiendo. Sos un desastre en eso", contó el Cai. A lo que el "Pollo" respondió: "¿Vos de verdad me estás hablando a mí?".

Aimar le volvió a apuntar y le arremetió cuando intentó jugar en All Boys (club que milita en la Segunda División): "Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar". Agregó: "Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?".

Vignolo, asombrado al igual que los demás panelistas del programa, apenas dijo: "Por qué no llegué", lo que generó la burla del Cai: "Porque no llegué", contó en tono despectivo.

"Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví...", manifestó el periodista Vignolo. Añadió: "¿Por qué no llegué no puedo hablar?". "Pará que me vas a hacer llorar", se burló el "Cai".

La discusión terminó cuando Vignolo, en tono de broma, le preguntó al Cai porque tan solo duró diez partidos en Quilmes. "Porque fui un desastre, no ganamos un partido. Qué querés que te diga", aseguró y generó que todos explotaran de risa.

UN MOMENTO INCÓMODO@caiaimar puso al @pollovignolo entre la espada y la pared, molestándolo por no haber llegado a debutar en Primera Divisón. "La verdad, me dolió, pero yo nunca te pregunté por qué te echaron de Quilmes a los 10 partidos", retrucó. pic.twitter.com/T9DWOJzdXF — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 7, 2021

