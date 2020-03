COVID-19: Jorge Seré subastará su medalla de 1988 para colaborar con los más necesitados

Fútbol uruguayo

El programa ‘El diario del lunes’, que se emite por Canal 4, tuvo como hilo conductor en su edición del 30 de marzo los planteles de Nacional y Peñarol campeones de América en la década de 1980, que fue la última con conquistas uruguayas internacionales a nivel clubista.

Uno de los panelistas es Jorge Seré, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental con el Bolso en 1988, cuando se convirtió en héroe en la final en Tokio al tapar los disparos de Wim Kieft, Eric Gerets y Berry van Aerle en la tanda de penales frente al poderoso PSV Eindhoven.

Superman, como fue apodado por Carlos Muñoz en su histórico relato de aquellos penales, sorprendió al anunciar que donará su medalla de campeón del mundo para colaborar con los más afectados por la crisis generada a partir de la expansión del coronavirus.

“Como en el programa íbamos a hablar de los campeones de los 80 se me ocurrió y me pareció que era una buena idea”, contó a FútbolUy el hoy panelista de El Diario del lunes, de Canal 4, y del equipo de Tuya y Mía en Radio El Espectador.

“En el canal me dijeron que iban a averiguar con algún rematador para tener una noción de una base económica, porque obviamente no es que venga uno, ofrezca 100 pesos y se lleve la medalla. La idea es que realmente sirva para ayudar”, comentó el ex arquero.

“No tengo idea de cuánta plata se pueda sacar con eso, pero deseo que sirva para algo bueno”, agregó Seré, quien no descarta subastar alguna de las otras reliquias que atesora en su vitrina personal.

