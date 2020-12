Budweiser dio botellas numeradas a goleros que Messi les anotó para llegar a los 644 goles

El pasado martes 22 de diciembre Barcelona derrotó 3-0 al Valladolid por la fecha 16 de la Liga de España. Pero el hecho que se llevó todas las miradas se dio a los 65' cuando Lionel Messi convirtió el 3-0 final. Sin embargo, no fue un gol más.

Porque con ese tanto la "Pulga" se convirtió en el futbolista que más goles hizo en un mismo club en toda la historia de este deporte: llegó a los 644 gritos con la camiseta del Barcelona y superó el récord que ostentaba el brasileño Pelé.

La marca de cerveza Budweiser se le ocurrió una campaña sobre este nuevo récord del argentino: darles botellas numerada a todos los arqueros que les anotó la "Pulga" para alcanzar este nuevo hecho.

"In this game, no goal is easy"



Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8