Brian Rodríguez: “Quiero ayudar al Almería a subir a primera y así poder seguir en Europa”

Brian Rodríguez logró uno de los grandes objetivos que se planteó en su carrera: llegar al fútbol europeo. El "Rayo" cerró su arribo al Almería, de la Segunda División de España, a préstamo de Los Ángeles Fútbol Club hasta junio de este año y con una opción de compra.

"Mi deseo es ayudar al Almería subir a Primera División y así poder seguir en Europa", expresó el "Rayo" en el programa cien por ciento deportes, en la Sport890. "Quiero meterle a eso y luego se verá lo que quiera el club", añadió.

Rodríguez estaba en la Major League Soccer en los LAFC donde era titular y figura de ese equipo. El extremo comentó cuál fue la razón que lo motivó para dejar los Estados Unidos: "Era un gran desafío y, más que nada, poder llegar a Europa. Esto cambia todo porque estás en la elite".

Aseguró que existen "muchas diferencias" entre la MLS y la Segunda División de España. "Cuando salió la noticia y decían la ‘Segunda de España' no tienen ni idea de lo competitivo que es. Además, en mi posición hay muchos jugadores buenos".

Contó que tuvo una charla con un viejo conocido suyo y que dejó un grato recuerdo en Almería: Darwin Núñez. "Con Darwin hablamos mucho y me contó de la gente, la ciudad y los compañeros. Me tiró todos los piques de la ciudad. Él me aseguró que estoy en un gran equipo".

Por último, manifestó que estará a la orden para el próximo encuentro del Almería que será ante Las Palmas el domingo 14 de febrero, a partir de las 12:00 horas. "Voy a estar a la orden para el juego con Las Palmas. Me siento bien y estuve entrenando con un profe para poder ponerme a punto en lo físico".

