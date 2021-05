Brian Rodríguez: “Me encanta que mi nombre suene en Peñarol pero yo no manejo los tiempos”

Fútbol uruguayo

“A mí no me llamó nadie de Peñarol”, dijo el Rayo y contó cuál es uno de sus grandes anhelos: “Jugar con Facundo Torres en Primera”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Hay una información sobre un posible fichaje en Peñarol: la vuelta de Brian Rodríguez para junio de este año. El extremo está en el Almería, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, cedido por los Ángeles Fútbol Club (LAFC) de los Estados Unidos.

Rodríguez no pasa por un buen momento el conjunto español: disputó 12 encuentros, donde tan solo en cuatro fue titular. Esto le permitió a Peñarol interesarse en poder repatriar al atacante de 20 años.

El Rayo habló con el programa deportivo Último al arco en la Sport 890 sobre esta posibilidad: "En este momento yo no manejo los tiempos. Eso se encarga mi representante (Edgardo Lasalvia) y LAFC, que son los dueños de mi ficha. Pero estoy encantado que mi nombre suene en Peñarol".

El futbolista surgido en las inferiores del Carbonero se refirió al momento que pasa en el Almería: "Un jugador pasa por diferentes etapas. Siempre quiero jugar y cuando no lo hago estoy un poco triste". A su vez, agregó: "Semana tras semana estoy trabajando duro en los entrenamientos para cuando me toque hacerlo de la mejor forma".

Dejó en claro que aún no jugó un partido entero en el club español y que el "préstamo es hasta fin de temporada con una opción de compra". Añadió: "Veremos lo que decida el Almería y LAFC. Aún no se habló. Yo tampoco lo pienso. Solo estoy enfocado en jugar y poder ayudar al Almería para ascender. Después veremos donde tengo que jugar".

Contó si alguien de Peñarol se comunicó con él: "A mí no me llamó nadie. Hablé con mi representante, pero de Peñarol nadie. Con el Chino hablamos de muchas cosas, sabemos que no es un buen momento mío en lo futbolístico. Pero él me dice que esté tranquilo y yo confió mucho en él porque sé que me está buscando lo mejor para mi futuro".

"Soy hincha de Peñarol y siempre veo los partidos. Estoy muy contento con todo lo que está pasando con los juveniles. Tengo mucho contacto con varios de ellos y uno es Facundo Torres, quien fue compañero mío", manifestó Rodríguez.

Rodríguez dijo cuál es uno de sus grandes deseos de cara al futuro: "Me encantaría jugar con Torres en Primera División". A su vez, recordó que en la última lista de reservados de la selección uruguaya coincidió con el 10 de Peñarol: "Le mandé un mensaje porque es un gran amigo ya que me ayudó muchísimo en las juveniles".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy