Brian Lozano: "Pienso en poder recuperarme en Peñarol y volver a disfrutar del fútbol"

Fútbol uruguayo

"Quiero levantarme cada día a disfrutar del fútbol que es lo que amo, algo que hoy en día no estoy haciendo”, reconoció el Huevo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El volante Brian Lozano ya está en viaje rumbo a nuestro país donde, este viernes, firmará el contrato que lo unirá a Peñarol por una temporada en calidad de cedido del Santos Laguna.

Previo a su salida habló con varios medios mexicanos de su estado anímico y búsqueda en Uruguay y estableció: “no estoy en un momento muy bueno que digamos. No es algo de ahora, viene de hace un tiempo. Llegó un punto donde explotó en mí la situación”.

?????? #BrianLozano ya viaja rumbo a Uruguay

*Resignó al 70% de su salario

*Rechazó una oferta de la MLS

Su objetivo es recuperarse mentalmente cerca de su familia. pic.twitter.com/nlAEbYGMYA — Jesús Cázares (@FABULOSOCHOY) July 14, 2022

Y recordó un caso puntual de un tiempo atrás: “la estaba pasando mal y me quería ir a Uruguay sin avisarle a nadie. Allí fue Guillermo Almada (entrenador del equipo en aquel entonces) que vino a casa y estuvo fácil dos horas conmigo. Me detuvo antes de cometer ese error”.

“Me quedé, me pude recuperar un poco y volví a recaer en esa ansiedad, en esas cosas que tiene el futbol. Nunca me había pasado el levantarme el día de un partido y no querer jugar”, reconoció.

El Huevo señaló que, en su llegada a Peñarol, “pienso en recuperarme y poder volver a disfrutar del fútbol que es lo que amo, me gusta hacer. Levantarme cada día a disfrutar, algo que hoy en día no estoy haciendo”.

Brian Lozano hoy sólo piensa en @OficialCAP. Busca recuperarse, volver a disfrutar del fútbol y, después, analizará si puede volver al Fútbol Mexicano. pic.twitter.com/ZbZIGJgjIT — Daniel Velasco (@daniel_velasco5) July 14, 2022

“Voy con la intención de recuperar la confianza en mí”, dijo y consultado sobre un posible retorno a los Guerreros en un futuro, explicó: “el fútbol dirá cuales son las vueltas de la vida y no le cierro las puertas a nada”.

Además, en sus redes sociales colocó una emotiva carta de despedida a la afición del Santos Laguna:

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy