Brasil: Viña se calentó cuando lo sacaron y Luxemburgo le contestó: “Yo soy el entrenador”

Palmeiras empató 1-1 con el puntero del Brasileirao, el Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, uno de los hechos que llamó la atención de todos se dio con respecto al lateral izquierdo Matías Viña.

A los 70' el entrenador Wanderlei Luxemburgo metió mano en el conjunto verde: Viña salió por Diogo Barbosa. Esto desembocó en el fastidio del uruguayo cuando el partido estaba empatado sin goles. Además, se vio que el director técnico se molestó con la reacción del exjugador de Nacional.

Los goles del encuentro llegaron en los instantes finales. La apertura del marcador se dio a los 90+2', por parte, de Thiago Gallardo, de penal, para el Internacional, mientras que Luiz Adriano puso el 1-1 a los 90+4'.

En la conferencia de prensa Luxemburgo se refirió al cruce que tuvo con Viña con quien habló en el banco de suplentes al momento que salió del campo de juego: "Obviamente él estaba molesto, pero el entrenador soy yo".

La gran razón por la cual el director técnico sacó al lateral izquierdo fue porque lo veía sentido. Tal es así que explicó que al momento de hacer la variante habló con Viña y le dijo que "estaba para seguir jugando". Pero le contestó: "el entrenador soy yo, y soy la persona que toma las decisiones. No peleé con Viña"

El técnico aseguró que es "normal que un jugador esté molesto" y que no hay "ningún problema". A su vez, remarcó: "la decisión depende de mí, no depende de él, porque yo soy el entrenador del equipo"

Não Briguei Com Matias Vina. Apenas disse que quem manda sou eu, após ser questionado sobre uma possível discussão com o atleta do Palmeiras, Luxemburgo esclareceu o que aconteceu a beira do gramado contra o Internacional. pic.twitter.com/SLdxqIxns5