Brasil: Sebastián Abreu presentó su libro en las instalaciones de Botafogo

Sebastián Abreu se encuentra en Río de Janeiro hace ya algunos días y en la tarde noche de hoy estuvo presente en el General Severiano, cede de Botafogo, presentando su libro y firmando autógrafos.

“Loco Por Ti - As juras de amor eterno entre Loco Abreu e a Estrela Solitária” es el libro que el ex delantero de la selección uruguaya lanzó ante los “torcedores” del “Fogão”, el cual habla de su experiencia en el equipo carioca.

El ídolo de Botafogo estuvo firmando y obsequiando varios libros a los hinchas que se acercaban al lugar donde se encontraba. Además, fue visitado por el plantel Sub-15 que se consagró campeón del Campeonato Carioca; el “Loco” los felicitó.

Campeões do Campeonato Carioca, os jogadores da equipe Sub-15 do Fogão estão presentes em General Severiano para prestigiar o ídolo Loco Abreu.



