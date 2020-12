Brasil: Ronaldinho Gaúcho pide oraciones por su madre hospitalizada por Covid-19

El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, 'Ronaldinho Gaúcho' pidió este lunes oraciones por la salud de su madre, que está ingresada en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Porto Alegre por covid-19.

El exjugador del Barcelona español, el Milán italiano y el París Saint Germain francés dijo que su familia está en la lucha para que su madre, Miguelina Eloi Assis dos Santos, de 71 años, se recupere lo más rápido posible y pueda ser dada de alta.

"Queridos amigos, mi madre está con covid y estamos en la lucha para que se recupere lo más rápido posible", afirmó el campeón mundial con Brasil en 2002 en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe ????