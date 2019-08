Brasil: Mirá la imponente presentación de Dani Alves en Sao Paulo ante una multitud

Fútbol Internacional

Un día histórico para el fútbol brasileño en el estadio Morumbí de Sao Paulo se vivió este martes. Volvió el hijo pródigo más exitoso de todos los tiempos. Con 36 años y 40 títulos en su intachable currículum, volvió Daniel Alves al fútbol brasileño y lo hizo a lo grande; con 40.000 personas en las tribunas del estadio que desde hoy es su casa.

Se trató de una presentación galáctica y a la altura de la figura que se estaba recibiendo. Hubo fuego, material pirotécnico, confeti y mensajes de apoyo hasta de Lionel Messi y Casemiro, para engalanar la llegada del ex Sevilla, Barcelona, Juventus y París Saint-Germain. Además estuvieron presentes Diego Lugano y Raí como miembros de la directiva del club, así como otros grandes ídolos del club como Hernanes, Kaká y Luis Fabiano.

“Solo quería decirles que el Sao Paulo no contrató un jugador. Sao Paulo contrató a un hincha como todos ustedes. No sé cómo agradecer este momento que me están haciendo vivir, pero prometo retribuir con la misma entrega con la que me están recibiendo hoy. Espero que juntos podamos volver a tener la alegría de hacer historia con el Sao Paulo”, manifestó Alves, y agregó: “es una sensación indescriptible. Es la primera vez que visto una camiseta de un club del que soy hincha”.

El flamante jugador tricolor se puso la camiseta número 10, recibida de manos de Kaká, besó el escudo y luego siguió con el ritual demostrando su amor por el club; se quitó los botines y medias para pisar el escudo de su nuevo club para terminar besándolo de rodillas. Las tribunas explotaron como si se tratase de un gol en la hora para ganar la cuarta Copa Libertadores.

Su gran objetivo ahora es seguir ampliando su palmarés y tener abierta la posibilidad de ser convocado para el Mundial de Qatar 2022.