Brasil: El hincha de Flamengo que fue baleado llegó a Brasil tras gestión de De Arrascaeta

Luego de perder una final de Libertadores uno se encuentra en el fondo del abismo, es todo tristeza y uno se pregunta si podrá existir alguna forma de sentirse peor.

Douglas Hassel Sales, de 32 años, no pudo tener una peor noche. Fue a ver a Flamengo a la final de la Copa Libertadores y cuando salió del Estadio Centenario fue a comer con sus amigos y mientras volvían al ómnibus que los llevaría a Brasil, un hombre con una pistola 9 milímetros disparó 14 veces contra su grupo.

Cuatro de esos disparos golpearon la rodilla y el pie izquierdo de Douglas. Junto a él otro hincha también fue ingresado por una lesión menor al hospital. A pesar de que Sales necesitaba una cirugía, se decidió darle de alta para que se opere en su país y pueda volver lo antes posible.

Un tema importante es que en el informe que lo autorizaba a volar por los doctores, se indicaba que debía viajar en un lugar espacioso, tendido e inmovilizado. Un lugar así en un avión cuesta cerca de U$S 900.

Gracias a las redes sociales y una movida generada por sus amigos, Douglas fue puesto en contacto con Giorgian de Arrascaeta, quien le comunicó que pagaría su vuelo.

Listo para irse, y tendido en una cama del Aeropuerto de Carrasco, la aerolínea Gol le comunicó que no sería posible su acceso al vuelo ya que le faltaba un documento requerido en casos de pasajeros con antecedentes de enfermedad reciente.

La aerolínea no dejó que el brasilero abordara y perdió el pasaje que le había comprado el enganche de la Selección Uruguaya.

Só quero voltar ao Brasil, estamos com tudo ok, quero pedir por favor que marquem a @VoeGOLoficial , nunca mais viajo com vcs, 0 suporte, cancelando meu clube @SmilesOficial , marquem jogadores. Oq puder me ajudar a voltar ao Brasil… https://t.co/0W0FVMl7cl