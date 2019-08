Brasil: De Arrascaeta marcó un golazo que fue aplaudido hasta por la hinchada rival

Flamengo ganó 3-0 frente al Ceará a domicilio, en Fortaleza, y llegó a 33 puntos en 16 fechas del Brasileirao, por lo que pasó a liderar junto al Santos, que empató 3-3 con Fortaleza tras comenzar ganando 3-0.

El primer gol fue obra del español Pablo Marí, quien conectó un buen zurdazo al ángulo dentro del área tras una pelota que le bajó el colombiano Orlando Berrío. El propio Berrío asistió a Gabriel Barbosa a los 35’ para el 0-2 con el que se fueron al descanso.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que jugó todo el partido, redondeó la goleada con una imponente pirueta desde el borde del área que desde ya es candidata a meterse entre los goles finalistas del Premio Puskas de la próxima temporada. Fue su séptimo tanto del certamen en nueve partidos.

Hasta la hinchada rival lo aplaudió.

Torcida do Ceará no gol do Arrascaeta! ???? pic.twitter.com/y4HXYh6HfV