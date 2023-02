Brasil: David Terans convirtió un doblete en la goleada de Athletico Paranaense

Este miércoles, Athletico Paranaense sumó su 6ª victoria en 6 partidos en el Campeonato Paranaense. Esta vez goleó 5-0 al Azuriz con un doblete de David Terans, que fue titular, mientras que Agustín Canobbio ingresó en la segunda parte.

El uruguayo abrió el marcador a los 5 minutos con un remate desde afuera del área luego de un mal despeje del defensa. Este fue su primer gol en cinco partidos disputado por el torneo estadual.

