Braithwaite y su llegada a Barcelona: “Mi mujer llegó a pensar que tenía una amante”

Fútbol Internacional

Martin Braithwaite, el delantero danés que llegó al Barcelona procedente del Leganés para suplir la baja por lesión de Luis Suárez, contó al periódico británico Daily Mail que aquella negociación con la entidad blaugrana pudo haberle costado el matrimonio.

El atacante que cumplió 29 años la pasada semana recordó que tenía la orden de no comentar ni una palabra a nadie. Ni siquiera a sus seres queridos. “No se lo dije a nadie, pero mi esposa sintió que algo estaba sucediendo”, rememoró.

“Tenía que atender muchas llamadas y salir a escondidas de mi casa cuando hacía mucho frío fuera. Ella se preguntaba cosas... casi me pregunta si tenía una amante o algo así”, narró el delantero.

Aunque la información se empezó a filtrar en la prensa. “Tuve que sentarla esa noche y decirle: 'Tengo que decirte algo'. Ella simplemente me dijo: 'Sé lo que me vas a decir'. Su teléfono había estado tan ocupado como el mío. Me decepcionó no poder sorprenderla, pero estaba realmente feliz”, concluyó.

