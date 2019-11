Boxeo: debutó uno de los hijos de Evander Holyfield y noqueó a su rival en 14 segundos

El MGM Grand Arena de Las Vegas se vistió de gala para recibir la pelea entre el mexicano Saul Álvarez y el ruso Sergey Kovalev por el título semipesado de la Organización Mundial de Boxeo. La victoria fue por nocaut para Canelo.

Una de las primeras peleas de la jornada fue el debut como boxeador profesional de Evan Holyfield, sexto hijo de una de las leyendas de este deporte como es Evander Holyfield, ante Nick Winstead. Esta fue por la división junior de peso mediano donde Young Holy noqueó a su rival en 14 segundo.

En el video se puede apreciar la cantidad de golpes que Young Holy le tira a su rival que apenas puede cubrirse y cae al suelo. A todo esto, el árbitro finaliza la pelea con la victoria del joven de 22 años.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent ??



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX