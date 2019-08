Boxeo: El Chino Maidana contó que sólo volvería al boxeo para pelear con Pacquiao

Más deportes

“Me gusta el estilo de Pacquiao. No como Mayweather, que lo tenés que correr por todo el ring”, contó el ex pugilista argentino.

Marcos ‘Chino’ Maidana cumplió 36 años el mes pasado y lleva ya cinco sin subirse a un ring. Si bien anunció su retiro por redes sociales el 9 de agosto de 2016, su última pelea fue el 13 de setiembre de 2014, cuando perdió con el invicto campeón estadounidense Floyd Mayweather por puntos por segunda vez.

Aquella pelea en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, que se resolvió por puntos a favor del defensor del título, le permitió al oriundo de Santa Fe “jubilarse temprano” en una carrera a la que definió como “un trabajo”, en una entrevista publicada en enero pasado por La Nación.

En aquella nota dijo “no extrañar nada del boxeo” y aseguró que “ya pasó la etapa”. Sin embargo, este viernes en una nota con ESPN, le preguntaron si hay algún boxeador por el que volvería a calzarse los guantes. Si bien en primera instancia dijo que no, luego recapacitó.

“No, ya peleé con todos. Capaz que por Pacquiao sería el único. Lo que me gusta es que viene y yo voy. Sería un choque, una pelea que los fanáticos del boxeo disfrutarían. Me gusta su estilo. No como Mayweather, que lo tenés que correr por todo el ring”, expresó.

Maidana dijo que es “sorprendente como se vio” al filipino en su último combate. “Por momentos se lo vio mejor que antes. A los 40 años está muy bien”, destacó Maidana, quien actualmente es promotor de boxeo tras haber arrendado campos y tener un feedlot.