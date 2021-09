Bosnia: hinchas invadieron el campo y luego prendieron fuego el auto del juez

Velez Mostar perdía 2-0 ante Borac Banja Luka como local el fútbol de Bosnia. Sin embargo, se dieron dos hechos que tuvieron mucha repercusión: los hinchas del equipo perdedor invadieron el campo y le prendieron fuego el auto del juez principal, Sabrija Topalovic.

A los 82’, cuando se dio el segundo gol del Borac Banja Luka, los hinchas del conjunto local ingresaron a la cancha y se fueron contra la terna arbitral, a quienes insultaron a lo largo de todo el partido. Tal es así que las autoridades resolvieron dar por finalizado el encuentro.

Los jueces estaban por emprender su viaje para irse a sus casas, pero cuatro personas los interceptaron y les prendieron fuego el auto de Topalovic.

BiH 21.09.2021



Vele Mostar - Borac match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalovic. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf