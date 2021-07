Boca: asistente de Miguel Russo dijo cómo surgió la pelea con la policía en el Mineirao

Fútbol Internacional

Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores tras perder ante Atlético Mineiro en la tanda de penales por 3-1. Además de la polémica que surgió en torno al VAR, la salida del Xeneize de la competencia internacional más importante de Sudamérica fue con peleas y gases lacrimógenos frente a la policía y la seguridad del Estadio Mineirao. Un escándalo.

La conferencia de Miguel Ángel Russo, post encuentro, fue postergado por todo lo ocurrido. Pero uno de sus asistentes, Mariano Herrón, rompió el silencio ni bien la delegación de Boca pisó suelo argentino. "Nunca me tocó vivir algo así", aseguró en una entrevista con el programa radial Goles de Media Noche.

"Cada vez que vas a Brasil la pasás bastante mal, pero como el día de ayer la verdad que no. Fue un papelón de parte de todos ellos, pero bueno, ustedes habrán visto todo y habrán sacado sus conclusiones también", enfatizó.

Herrón contó cómo surgió todo: "Nosotros no reaccionamos después de la injusticia del resultado deportivo. Reaccionamos después de la cargada del presidente del Mineiro. Entonces eso es lo que estuvo mal. En lo deportivo ganamos los dos partidos y nos dejaron afuera de la Copa Libertadores. Y después te tenés que bancar que encima un directivo tan importante de ellos te cargue, ¿no?".

En uno de los videos que salieron a la luz por los conflictos de los pasillos del Mineirao, se ve al presidente del Atlético Mineiro, Sergio Coelho Sette, arrojar botellas de plástico. "Otro hecho bochornoso para todos", sostuvo Herrón por ese hecho.

Continuó: "Pasé rápido después de los penales y cuando volví a salir estaba todo este desorden, pero los muchachos me contaban todo esto. No sé qué hacía el presidente de ellos, se dijo por todos lados lo que pasó y es lamentable para una Copa tan prestigiosa como esta, pero ya estamos en Buenos Aires afuera, pasamos un momento realmente muy feo anoche y tenemos que conformarnos con que lo único positivo es que ninguno de nosotros quedó lastimado".

El Ministerio de Salud argentino obligó a la delegación del Xeneize a realizar siete días de aislamiento por romper la burbuja sanitaria. Aunque Herrón aseguró que esto no fue así.

"En ningún momento rompimos la burbuja, pasamos 12 ó 13 horas arriba de los micros. En el estadio estaban todos dentro de la misma burbuja que trabaja. Todos hisopados. Supongo que eso no es romper la burbuja, por eso pasamos 13 horas arriba del micro. No cenamos, teníamos viandas para los jugadores y nosotros, pero jugadores profesionales como los que tenemos merecen otro trato. No solamente los jugadores, todo ser humano", puntualizó.

Por último, Herrón aseguró que toda la delegación argentina usó los baños del ómnibus y que los policías de la comisaria brasileña entraron con los papeles a los vehículos para no romper la burbuja sanitaria.

